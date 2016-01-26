موجة صقيع وأمطار رعدية تجتاح مصر

تتعرض مصر لموجة صقيع بدأت منذ الجمعة وتستمر حتى بعد غد الخميس، فيما نصحت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى خاصة لكبار السن.

وقال الدكتور وحيد سعودي، مدير عام التحاليل الجوية والمتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للأرصاد لـ"العربية.نت" إن موجة الصقيع ترجع لتعرض مصر لمنخفض جوي شديد البرودة قادم من سيبيريا مصحوباً بمنخفض جوي آخر في طبقات الجو العليا قادم من قبرص شرق المتوسط يصاحبه سقوط للأمطار على السواحل الشمالية ما بين الغزيرة والرعدية تكون خفيفة إلى متوسطة على الوجه البحري وخفيفة على القاهرة حتى شمال الصعيد.

وأضاف أن درجات الحرارة شهدت انخفاضاً ملحوظاً من 6 إلى 8 درجات على مدار اليوم، وصاحب ذلك نشاط للرياح وصل لحد العاصفة في بعض المحافظات الساحلية، فيما تعرض بعض المدن للأمطار الغزيرة ووصلت درجات الحرارة في مدينة سانت كاترين بجنوب سيناء إلى 4 درجات تحت الصفر.

ونصح المتحدث باسم الأرصاد المواطنين بالبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، خاصة كبار السن ومرضى الجهاز التنفسي، نظراً لسرعة الرياح الشديدة. كما طالب بارتداء الملابس الثقيلة بقدر الإمكان وشرب السوائل الساخنة والابتعاد عن كافة الأنشطة وعمليات الصيد والملاحة البحرية والقيادة بهدوء على الطرق.