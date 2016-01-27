مصر.. الجيش يصفي نائب زعيم "داعش" في سيناء

تمكنت قوات الجيش المصري من قتل عطا الله سلامة رتيمة، وهو الرجل الثاني بتنظيم "أنصار بيت المقدس"، والذي تحول اسمه لـ"ولاية سيناء" بعد مبايعته "داعش".

ويشغل رتيمة منصب نائب قائد التنظيم، ويُعد المسؤول الأول عن عمليات الدعم الفنية واللوجيستية للتنظيم في رفح والشيخ زويد، ونقل عناصر التنظيم ومقاتليه إلى وسط سيناء وإخفاء وتخزين الأسلحة والمتفجرات.

وكانت قوات الجيش والشرطة، مدعومة بطائرات الأباتشي، قد نجحت قبل أيام بتصفية 13 عنصرا وإصابة 8 آخرين من عناصر التنظيم في الشيخ زويد، حيث هاجمت 3 بؤر إرهابية في منطقتي التومة، والمقاطعة تتحصن بها عناصر "ولاية سيناء".