الرئيس المصري إلى إثيوبيا للمشاركة في القمة الإفريقية

يبدأ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، غداً الجمعة، زيارة إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة في أعمال القمة الإفريقية العادية رقم 26 والتي ستُعقد يومي السبت والأحد القادمين 30 و31 يناير الجاري.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن مشاركة الرئيس السيسي بالقمة الإفريقية القادمة تأتي في إطار حرص مصر على تفعيل علاقاتها بمختلف الدول الإفريقية وتعزيز مشاركتها في العمل الإفريقي المشترك من أجل تحقيق السلام والاستقرار، والسعي إلى تسوية المنازعات في القارة، جنباً إلى جنب مع دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وذكر يوسف أن أهم الموضوعات المطروحة على جدول أعمال القمة الإفريقية المقبلة تتمثل في مناقشة مسألتي الحوكمة والانتخابات والالتزام بالمبادئ الدستورية، فضلاً عن تمويل الاتحاد الإفريقي، حيث تم اختيار هذين الموضوعين ليكونا محور النقاش في الجلسة المغلقة التي يعقدها رؤساء الدول والحكومات قبل الافتتاح الرسمي لأعمال القمة، والتي ستتناول موضوعات السلم والأمن بالقارة وسُبل تعزيز التعاون الإقليمي حول مكافحة الإرهاب.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه من المنتظر أن تشهد القمة الإفريقية في أديس أبابا مشاركة عدد كبير من الزعماء الأفارقة، حيث يتضمن برنامج الرئيس السيسي عدداً من اللقاءات مع رؤساء الدول الإفريقية. كما سيقدم الرئيس تقريراً إلى القمة بصفته رئيس لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المعنية بتغير المناخ، ويتناول التقرير نتائج قمة باريس لتغير المناخ التي عقدت في ديسمبر 2015 والجهود التي بذلتها مصر في إطار قيامها بالتفاوض نيابةً عن إفريقيا في قمة باريس.

وأوضح المتحدث الرسمي أنه من المقرر أن تعتمد القمة الإفريقية نتائج انتخابات أعضاء مجلس السلم والأمن الإفريقي، وذلك عقب فوز مصر اليوم الخميس بعضوية هذا المجلس خلال الانتخابات التي شهدها المجلس التنفيذي الوزاري للاتحاد الإفريقي.