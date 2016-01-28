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بالفيديو.. سقوط طائرة عسكرية مصرية ومقتل طاقمها

المصدر: القاهرة – أشرف عبد الحميد
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أكدت مصادر مصرية تحطم طائرة تدريب عسكرية مصرية في منطقة فايد بالإسماعيلية شرق القاهرة ومقتل طاقمها.

وذكرت المصادر أن الطائرة من طراز أف-16، وسقطت نتيجة عطل فني لحظة هبوطها بقاعدة فايد الجوية، ما أدى إلى مقتل طياريها وهما الرائد طيار محمد جمال عبدالعزيز فرج والنقيب طيار محمود فؤاد محمد مرسي.

من جهته، قال مصدر مطلع إن الطيارين، وبعد تأكدهما من سقوط الطائرة، حاولا الابتعاد عن المطار والمناطق المأهولة بالسكان حتى لا يحدث انفجار يتسبب في خسائر بشرية.

ومن المقرر أن يعلن المتحدث العسكري المصري تفاصيل الحادث.

الرائد محمد جمال الرائد محمد جمال
النقيب محمود فؤاد النقيب محمود فؤاد

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