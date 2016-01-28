مصر.. داعش يتبنى هجوماً في سيناء

أعلن فرع تنظيم داعش في مصر، الخميس، تبنيه لاعتداء بتفجير قنبلة يوم الأربعاء، أسفر عن مقتل 4 عسكريين في شمال سيناء، المنطقة التي أصبحت مسرحا لاعتداءات شبه يومية تستهدف قوات الأمن.

وقُتل ضابط و3 جنود مصريين يوم الأربعاء في انفجار قنبلة لدى مرور عربتهم في شمال سيناء، وفق ما أفاد مسؤولون في الأمن والطوارئ.

وأوضحت المصادر أن القنبلة تم تفجيرها عن بعد على مشارف مدينة العريش في شمال سيناء، ما أسفر أيضا عن إصابة 12 عسكريا بجروح.

وأعلنت "ولاية سيناء"، فرع تنظيم داعشفي مصر، في بيان على "تويتر"، يوم الخميس، عن "تمكن جنود الخلافة من تفجير عبوتين ناسفتين كبيرتين على رتل" للجيش المصري.

وتعد شمال سيناء معقلا لتنظيم داعش الذي يخوض حربا شرسة ضد قوات الأمن، قُتل فيها مئات الجنود والشرطيين خلال الأشهر الأخيرة.

وكثف المسلحون المتطرفون هجماتهم على قوات الأمن والجيش في سيناء منذ الإطاحة بالرئيس المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي في يوليو 2013، ما أدى إلى مقتل مئات من قوات الأمن.