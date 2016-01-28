مصر والجزائر تطالبان بسرعة إقرار حكومة الوفاق الليبية

طالبت مصر والجزائر بسرعة إقرار حكومة الوفاق في ليبيا.

ودعا وزيرا خارجية مصر، سامح شكري، والجزائر، رمطان لعمامرة، خلال لقائهما الأربعاء، على هامش اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، إلى تعزيز ودعم قدرة الحكومة الليبية على الوفاء بمسؤولياتها في مجال مكافحة الإرهاب ودعم الاستقرار في ربوع الأراضي الليبية كافة.

من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، المستشار أحمد أبو زيد، إن الوزيرين تناولا خلال المحادثات تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا، لاسيما عقب قرار مجلس النواب الليبي المنتخب فيما يتعلق بدعم اتفاق الصخيرات والتحفظ على تشكيل حكومة الوفاق الوطني، حيث اتفقت الرؤى حول أهمية توصل الأطراف الليبية لاتفاق سريع حول تشكيل الحكومة وعدم إضاعة المزيد من الوقت في ظل استمرار تدهور الوضع الأمني والحاجة الملحة لتعزيز ودعم قدرة الحكومة على الوفاء بمسؤولياتها فى مجال مكافحة الإرهاب ودعم الاستقرار في الأراضي الليبية كافة.

كما أشار إلى أن محادثات شكري ولعمامرة تناولت أيضاً القضايا العربية المطروحة على جدول أعمال مجلس الأمن والدور المنوط بمصر باعتبارها العضو العربي في المجلس. كذلك تم تناول الأفكار المطروحة لدعم القضية الفلسطينية في إطار الأمم المتحدة ومجلس الأمن خلال المرحلة القادمة.