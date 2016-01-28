مصر تتسلم الدفعة الثانية من طائرات "رافال"

تسلمت مصر، يوم الخميس، الدفعة الثانية من الطائرات الفرنسية المقاتلة "رافال"، وتشمل الدفعة الثانية 3 مقاتلات يقودها طيارون مصريون، وذلك بعد الانتهاء من إجراء اختبارات الطيران النهائية عليها في إحدى القواعد الجوية الفرنسية.

وكانت مصر قد تسلمت الدفعة الأولى (3 طائرات) في يوليو الماضي، وذلك في إطار صفقة مع الجانب الفرنسي لشراء 24 طائرة "رافال" مقاتلة من الجيل الرابع.

ومن جانبه، قال الفريق يونس المصري، قائد القوات الجوية المصرية، إن طائرات "رافال" منوط بها القيام بالعديد من المهام القتالية في طلعة واحدة، وتتضمن، على سبيل المثال لا الحصر، الاستطلاع، والتأمين الإلكتروني، وتوجيه الضربات المختلفة، كما يمكنها القيام بالعديد من المهام القتالية، ما يجعلها الأهم من بين المقاتلات العسكرية.