الأزهر: 31 ألف انضموا لداعش خلال 2015

أكد مرصد الأزهر الشريف أن أعداد المقاتلين المنضمين لداعش، في سوريا والعراق طبقا لأحدث التقارير الصادرة في ديسمبر 2015 عن مركز "صوفان جروب" الأميركي، بلغ 31 ألف مقاتل، ينتمون إلى 86 دولة عبر العالم.

وكشف المرصد في دراسة له الخميس أن هناك أعداداً كبيرة من شباب أوروبا وأميركا انضموا للتنظيم للقتال بين صفوفه أو تقديم الدعم الفني والإعلامي واللوجيستي مؤكدا أن أوروبا الغربية تحتل المرتبة الثالثة بين أكثر المناطق التي يخرج منها المنضمون إلى داعش بتعداد وصل إلى 5000 مقاتل نهاية عام 2015، بينما تأتي منطقة الشرق الأوسط والمغرب العربي في المرتبتين الأولى والثانية.

وأكد المرصد أن تونس تأتي كأعلى دولة من حيث عدد المقاتلين المنضمين إلى داعش منها بتعداد وصل إلى 6000 مقاتل ثم روسيا 2400، فتركيا 2100، وعلى مستوى أوروبا الغربية، تأتي فرنسا في المقدمة بتعداد 1700 مقاتل، ثم بريطانيا وألمانيا بتعداد 760 مقاتل لكل منهما.

وكشف المرصد عن وجود هجرة عكسية للعائدين من داعش إلى بلدانهم لأسباب مختلفة، مؤكدا أنه كما تحتل تونس المركز الأول في عدد المنضمين، تحتل كذلك المركز الأول في عدد العائدين، بنحو 600 شخص تليها أربع دول أوروبية، هي تركيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا.

وقال المرصد إنه لوحظ أن الدول الأوروبية تحتل مراكز متقدمة في أعداد العائدين من داعش، حيث يبلغ متوسط عدد العائدين إلى الدول الغربية 30٪ من مجموع المنضمين، مما يدل على أن المهاجرين من أوروبا يصعب عليهم التكيف مع الأوضاع المعيشية القاسية داخل الأراضي التي يسيطر عليها داعش.

واختتم المرصد قائلا "تظل تركيا بمثابة معبر لمعظم المهاجرين إلى داعش من أوروبا، عدا الشباب الإسباني الذي يمر في كثير من الأحيان عبر مضيق جبل طارق ومنه إلى شمال إفريقيا ثم إلى مناطق النزاع".