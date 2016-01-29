مصر.. قطع المياه عن محافظة الاقصر بالكامل

قررت السلطات المصرية قطع المياه عن محافظة الأقصر جنوب البلاد بالكامل، بسبب تسرب بقعة زيت وسولار بالنيل وأمام محطتي مياه الأقصر.

وقالت الشركة القابضة لمياه الشرب في بيان رسمي، الخميس، إنه تم الحصول على عينات من مياه النيل أمام المآخذ للتأكد من صلاحيتها للشرب، وإعادة ضخ المياه مرة أخرى بعد موافقة مديرية الصحة على نتيجة عينات المياه وخلوها من أي ملوثات أو مؤثرات.

وأوضحت أن هذا الأمر تكرر كثيرا نتيجة قيام السفن بعمل الصيانة الخاصة بها، وإلقاء مخلفات صيانتها من زيوت وسولار بمياه النيل.

من جانبه، قال محي الصيرفي، المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب، إنه تم إيقاف المحطتين البالغ إنتاجهما اليومي 85 ألف متر مكعب، وما يترتب على ذلك من قطع المياه على الأقصر بالكامل، مضيفا أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة على البقعة الزيتية بالاشتراك مع وزارة الري، البيئة، والتنمية المحلية، وشرطة المسطحات المائية.

وحول موعد عودة المياه للمحافظة السياحية، أعلن الصيرفي أنه سيتم إعادة المياه فور الانتهاء من إزالة البقعة والتأكد من سلامة المياه في المحطات وعدم تأثرها.