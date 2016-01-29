مصر.. مقتل ضابطي شرطة في انفجار بسيناء

قالت وزارة الداخلية المصرية إن ضابطي شرطة قتلا في وقت متأخر مساء الخميس، عندما انفجرت عبوة ناسفة في عربة مدرعة بمدينة العريش في شمال سيناء التي ينشط بها متطرفون مناهضون للحكومة.

وأضافت في بيان أن 5 مجندين أصيبوا عندما انفجرت العبوة الناسفة في العربة المدرعة بجوار مدرسة بوسط مدينة العريش، وهي أكبر مدن شمال سيناء.

وذكر البيان أن الضابطين القتيلين أحدهما برتبة نقيب والآخر برتبة ملازم أول.

وقالت مصادر أمنية وطبية في العريش إن مجندا قتل أيضا في التفجير لكن بيان الداخلية لم يتضمن أي إشارة لذلك.

وأعلنت جماعة ولاية سيناء المتطرفة مسؤوليتها عن الهجوم.

وأمس الأربعاء قتل 4 من رجال الجيش بينهم ضابط عندما انفجرت عبوة ناسفة مزروعة على طريق في عربة مدرعة على أطراف مدينة العريش.