البحرية المصرية تتوجه لإنقاذ مركب الصيد الغارق

قال العميد محمد سمير المتحدث العسكري المصري، إن الفريق أول صدقى صبحي وزير الدفاع المصري وجه إحدى وحدات القوات البحرية بالتوجه بأقصى سرعة إلى جزيرة (مسبريت) للقيام بمحاولة لإنقاذ مركب الصيد ( زينة البحرين)، أمام السواحل السودانية.

وكانت مركب صيد في السويس قد تعرضت للغرق بمنطقة السبعات داخل نطاق المياه السودانية، وتمكن فردان من طاقم المركب من الوصول لنقطة حرس الحدود السودانية لإخطارهم وطلب المساعدة، بحسب ما قاله بكرى أبو الحسن شيخ الصيادين في السويس في اتصال هاتفي "للعربية".

وقال أبو الحسن، إن مركب الصيد خرج من ميناء الأتكة في السويس، وعلى متنه 14 فردا السبت قبل الماضي.

وأضاف تعرض المركب لعطل مفاجئ، بمنطقة ماس بريت بالسودان، ولكن بسبب شدة الرياح وارتفاع الأمواج المصاحبة التي يشهدها البحر الأحمر، انحرف المركب بفعل التيارات الهوائية والأمواج حتى وصل إلى منطقة السبعات واستقر حيث تمتلئ المنطقة بالشعاب المرجانية.

وأشار شيخ الصيادين بالسويس إلى أن لنش صيد كان بالمنطقة، قدم المساعدة للصيادين المصريين، ونقل اثنين من البحارة لأقرب منطقة حرس حدود سودانية، والتي تبعد 30 ميلا بحريا عن السبعات.