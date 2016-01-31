مستشار سابق للناتو: لا قوة عسكرية مصرية بشمال إفريقيا

أكد الدكتور أيمن سلامة، المستشار القانوني السابق لقوات حلف شمال الأطلسي في البلقان، أنه لا توجد قوة عسكرية في شمال إفريقيا بقيادة مصر.

وقال في تصريح خاص لـ"العربية.نت": "إن لواء شمال إفريقيا لحفظ السلام والذي يندرج تحت مظلة منظمة الاتحاد الإفريقي ليس حديثا بالمرة، ولكن مصر تستضيف القاعدة الإدارية واللوجيستية لهذا اللواء الذي يضم مصر وليبيا وتونس والجزائر وموريتانيا والبوليساريو.

وأضاف أن لواء الشمال مسماه الصحيح هو قوة شمال إفريقيا لحفظ السلام الدولية.

وأكد أن ثورات الربيع العربي عام 2011 عطلت وأعاقت تفعيل هذه المبادرة المهمة لحفظ السلام في إفريقيا كما أعاقتها القيود الإدارية والسياسية.

كما أشار إلى أن نقص التوجيه الاستراتيجي من منظمة الاتحاد الإفريقي، وتحديدا مجلس السلم والأمن الإفريقي أعاق كثيرا من تفعيل المبادرة.

وكان سفير مصر لدى إثيوبيا أبو بكر حفني قد أعلن، الجمعة، عن تولي بلاده قيادة ملف تشكيل "قوة عسكرية" في شمال إفريقيا.

وقال حفني إن مصر تولت قيادة ملف القوة العسكرية في شمال إفريقيا.

وأضاف أن هذه القيادة تأتي في إطار الجهود الرامية لإنشاء قوة عسكرية إفريقية مشتركة للحفاظ على السلم والأمن في إفريقيا.

ولم يكشف الدبلوماسي المصري أي تفاصيل حول طبيعة القوة العسكرية المزمع تكوينها، ولا عدد أفرادها أو مقرها أو قيادتها.