مصر.. إعتقال نجل رئيس أوغندا السابق للاتجار في المخدرات

اعتقلت الأجهزة الأمنية المصرية، مساء الأحد، ناصر عيدي أمين نجل رئيس أوغندا السابق لاتهامه بالاتجار في المخدرات.

وكشف مصدر أمني مصري أنه وردت معلومات لمأمور قسم شرطة البساتين جنوب العاصمة القاهرة تفيد بقيام شخص إفريقي الجنسية بالاتجار في المواد المخدرة، وأكدت التحريات صحة المعلومات حيث تم ضبط المتهم وكانت المفاجاة أنه نحل الرئيس الأوغندي السابق عيدي أمين ويدعى ناصر.

وقال إن المتهم تم ضبطه وبحوزته 30 غرام حشيش، واعترف بحيازته للمخدرات بقصد الاتجار وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيق.

يذكر أن عيدي أمين دادا، ويعرف باسم عيدي أمين، هو رئيس أوغندا الثالث في الفترة بين عامي 1971 و1979.

لقب نفسه بـ"الرئيس للأبد" و"صاحب السعادة" و"آخر ملوك اسكتلندا" وذلك لإعجابه الشديد باسكتلندا ومحاولته الاقتداء ببروتوكولات العائلات المالكة.

شابت فترة حكمه الصراعات الأهلية واغتيالات لخصومه، واتهم من الغرب بالديكتاتورية ويقدر عدد القتلى في فترة حكمه ما بين 80 ألفاً و500 ألف بحسب تقديرات المنظمات الغربية، وتوفى عام 2003.