مصر تقرر إقامة مناطق استثمارية خاصة بجميع المحافظات

قررت الحكومة المصرية إقامة مناطق استثمارية خاصة في جميع المحافظات.

ودعا أشرف سلمان، وزير الاستثمار خلال اجتماع حكومي بالمحافظين، إلى إمكانية إقامة مناطق استثمارية من خلال تشكيل مجلس إدارة برئاسة المحافظ حتى تتمكن من تذليل كافة العقبات لإنشاء مدن صناعية أو سكنية، وذلك بعد استيفاء الأشكال القانونية وفقاً لقانون الاستثمار.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، التزام جميع المحافظات بتطبيق قانون الاستثمار الجديد رقم 17 لسنة 2015، وذلك لدعم وتنشيط الاستثمار في المحافظات واستغلال الموارد الاقتصادية والبيئية المتاحة في كل محافظة.

وأوضح الوزير المصري أن المحافظات ستقوم بإرسال بيان بكافة الأراضي المراد عمل تسعير لها على أن يرفق بالأرض المطلوبة خريطة مساحية محددة عليها المواقع والأبعاد أيا كان نوع النشاط إلى الجهة التي ستختارها المحافظة للتسعير من بين الجهات الآتية، وهي هيئة الخدمات الحكومية والهيئة العامة للمساحة وهيئة المجتمعات العمرانية واللجنة العليا لتثمين الأراضي، وعند ورود التثمين تقوم المحافظة بإرسال صورة لهيئة الاستثمار لإعداد دليل للرد على التسعير، وتسدد هيئة الاستثمار رسوم التسعير على أن تسترد هذه المبالغ بعد التخصيص للمستثمرين، وتحصيل ثمنها بمعرفة المحافظة.