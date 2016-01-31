قطار يطيح بسيارة اقتحمت سكته..فيقتل ركابها ويواصل رحلته

أطاح قطار القاهرة - أسيوط في مصر، اليوم الأحد، بسيارة عبرت فجأة مزلقان البليدة بالجيزة قبل مروره بدقائق، مما أسفر عن مصرع6 من ركابها وإصابة 3، مما تسبب بتوقف حركة قطارات الصعيد لمدة ساعة.

وقال مصدر مسؤول بوزارة النقل المصرية لـ"العربية.نت" إن الحادث نتج عن اقتحام سيارة نقل لمنفذ البليدة الذي يعمل بالأجراس والأنوار أثناء سير القطار رقم 978 مكيف القاهرة أسيوط بخط القاهرة أسوان، مما أدى إلى اصطدامها بالقطار الذي أكمل سيره لاستكمال رحلته.

وأكد المهندس أحمد حامد، رئيس السكة الحديد، انتظام حركة القطارات في خط الصعيد، مضيفا أن سائق السيارة مخطئ لأنه اقتحم المزلقان رغم تشغيل الإضاءة والأجراس للتنبيه بقرب مرور القطار.

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف لنقل المصابين والقتلى إلى مستشفى العياط لحصر الأعداد النهائية.