مصر.. مقتل 4 عسكريين في هجومين منفصلين شمال سيناء

قُتل أربعة من قوات الأمن المصرية، بينهم ضابط، في هجومين منفصلين بشمال سيناء.

وأوضح مصدر أمني أن عبوة ناسفة انفجرت في مدرعة للشرطة المصرية، أثناء قيامها بعملة تمشيط في منطقة رفح الحدودية مع قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل رجلي أمن. فيما وقع هجوم مماثل في الشيخ زويد سقط على إثره ضابط وجندي من أفراد القوات المسلحة.

وفي سياق آخر، قُتِل تسعة من عناصر تنظيم "أنصار بيت المقدس"، الذي تحوّل اسمه لـ"ولاية سيناء" بعد مبايعته "داعش"، في اشتباكاتٍ مع قوات الجيش المصري في منطقة قبر عمير، جنوب الشيخ زويد.

وحاصرت قوات الجيش مسلحين بالمدرعات العسكرية ثم اندلعت اشتباكات أسفرت عن مقتل تسعة عناصر وضبطت بحوزتهم أسلحة وعبوات متفجرة.