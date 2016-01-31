"كتاب ورغيف" مبادرة مصرية لبيع الكتب بـ10% من سعرها

أطلقت وزارتا الثقافة والتموين المصريتان، مبادرة جديدة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ47، حيث قدمت المبادرة لزوار المعرض كتباً بأسعار تقل 90% عن قيمتها، ويدفع زائر المعرض 10% فقط من سعر الكتاب، واستعانت المبادرة ببطاقات التموين الإلكترونية التي تمتلكها كل الأسر المصرية، والتي تستخدم للحصول على المواد التموينية المدعمة من الدولة، ومنذ بداية العام الماضي تم ربط هذه البطاقات بشراء الخبز المدعم، وفارق النقاط من الخبز يتم استبداله بمواد تموينية أخرى، ومن خلال مبادرة "كتاب ورغيف" استطاعت وزارة التموين أن يتم استبدال النقاط بالكتب بدلاً من المواد التموينية.

وخلال تفقده لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ47، أعلن الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المبادرة تتضمن خصم 90% من قيمة أي كتاب خلال فترة المعرض لحاملي بطاقة التموين، وذلك عند الشراء من الجناح المستقل بالمعرض تحت اسم "مبادرة كتاب ورغيف"، إضافة إلى منح عدد ألف أسرة تحقق أعلى فارق نقاط سلع كل شهر كتابا مجانا، ويستمر ذلك لمدة عام، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تأتي تفعيلا لمبدأ الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وبناء صورة ذهنية مشتركة بين الرغيف والكتاب بوصفهما مكونين أساسين لأي تنمية مرتقبة، وأيضا مكافأة المواطنين وتحفيزهم على تحقيق معدلات استهلاك حقيقية من الرغيف المدعوم، ونشر الثقافة ورفع معدلات الإفادة من المنتج الثقافي المصري.

وكانت هناك استجابة سريعة من زوار المعرض للمبادرة، وتم بيع 500 كتاب خلال اليوم الأول، وتضع المبادرة توقعاً وفق المؤشرات أن يصل بيع الكتب من خلال المبادرة إلى 10 آلاف كتاب خلال أيام المعرض.