3 إصابات بالإيدز بكفر الشيخ والاشتباه في إصابة العشرات

أعلنت السلطات المصرية حالة الطوارئ في محافظة كفر الشيخ شمال البلاد، بعد التأكد من إصابة سيدة بمرض الإيدز والاشتباه في إصابة عشرات آخرين بالمرض.

وأكدت المعامل المركزية بوزارة الصحة المصرية أن تحليل عينات الدم المسحوبة من المواطنة "ش. م. ع"، من محافظة كفر الشيخ (ربة منزل تبلغ من العمر 21 عاما) أثبتت إصابة السيدة بالمرض.

وقال الدكتور علاء عيد، رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بالوزارة، إنه تم الكشف عن هذه الحالة بوحدة الغسيل الكلوي أثناء قيامها بعمل غسيل كلوي، مشيراً إلى أنه تم تطبيق إجراءات مكافحة العدوى بعد وقبل إجراءات الغسيل لهذه السيدة.

مصادر رسمية أكدت لـ"العربية.نت" أن السيدة المصابة تم حجزها بمستشفى كفر الشيخ العام منذ 10 أيام، وهي تعاني من التهاب رئوي وفشل كلوي، وكانت تقوم بإجراء غسيل كلوي بقسم الكلى الصناعية بالمستشفى، وبإجراء التحليل لها تبين إصاباتها بالإيدز وانتقل المرض إليها من زوجها الذي يعمل في مدينة شرم الشيخ السياحية.

مصدر آخر قال لـ"العربية.نت" إنه تم اكتشاف حالتين أخريين مصابتين بالإيدز وكانتا لزوج المريضة الأولى ويعمل في مدينة شرم الشيخ والحالة الثانية لشاب من إحدى قرى مركز كفر الشيخ، وكان يعمل في شرم الشيخ أيضا، حيث تم احتجازه للاشتباه بإصابته بإنفلونزا الخنازير ولم تتحسن حالته فأجرى له الأطباء التحاليل اللازمة ليتبين إصابته بفيروس الإيدز.

وفور الإعلان عن إصابة 3 حالات بالإيدز، سيطرت حالة من الفزع على المرضى المترددين على قسم الغسيل الكلوي بمستشفى كفر الشيخ خشيه إصابتهم بالمرض نتيجة الاختلاط، حيث أجرت السيدة الأولى المصابة عملية غسيل كلوي على 5 أجهزة مختلفة يتردد عليها عشرات المرضى، مما قد ينذر بإصابتهم بالفيروس نتيجة استخدام نفس هذه الأجهزة.

الدكتورة لميس المعداوي، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أعلنت حالة الطوارئ بجميع أقسام مستشفى كفر الشيخ العام، معلنة تشكيل لجنة من الوزارة وإدارة الطب الوقائي. ورفضت الإفصاح عن تفاصيل معرفة واكتشاف إصابة 3 حالات بالمرض خاصة بعد التأكد من تردد 200 مصاب بالفشل الكلوي لنفس المستشفى المذكور حيث يتم إخضاعهم للعلاج على نفس الماكينات التي تم استخدامها في علاج المريضة، وذلك بسبب الإهمال.