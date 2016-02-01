الصحة: مصر خالية من فيروس "زيكا"

نفت وزارة الصحة المصرية وجود فيروس زيكا في مصر، وأكدت أن البلاد خالية تماما من هذا الفيروس القاتل.

وقالت الوزارة في بيان صحافي لها إن فيروس زيكا هو فيروس مستجد، ينتقل عن طريق لدغات البعوض من نوع الآيديس، وقد اكتُشف لأول مرة في أوغندا في عام 1947 في القرود، ثم اكتُشف بعد ذلك في البشر في عام 1952 في أوغندا وتنزانيا.

وأضافت الوزارة أن فاشيات فيروس زيكا سجلت في إفريقيا والأميركتين وآسيا والمحيط الهادئ، وتشمل أعراضه الحمى والطفح الجلدي والتهاب الملتحمة والألم العضلي وآلام المفاصل والشعور بالإنهاك والصداع، وعادة ما تكون هذه الأعراض خفيفة وتستمر لمدة تتراوح بين يومين و7 أيام.

وقالت الوزارة إن الدول التي سجلت انتشارا وبائيا للمرض حتى الآن هي دول أميركا الوسطى وأميركا الجنوبية، وتلاحظ ارتباط الفيروس بصغر حجم الرأس في الأجنة والمواليد، ويتم متابعة تطور انتشار المرض مع منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع الهيئات الصحية بالدول التي تعاني من انتشار هذا الفيروس.

وأشارت إلى أنها تراقب حاليا الوضع العالمي لانتشار الفيروس باهتمام لأنها تحرص على عدم وصوله إلى مصر.