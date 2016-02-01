حكم بإعدام 7 إخوانيين مدانين بتفجير استاد كفر الشيخ

أحالت المحكمة العسكرية بالإسكندرية، اليوم الاثنين، لمفتي مصر، أوراق 7 من المدانين بتفجيرات "استاد كفر الشيخ" شمال، والتي أسفرت عن مقتل عدد من المواطنين، بينهم طلاب بالكلية الحربية، بعد أن حكمت عليهم بالإعدام.

وحددت المحكمة جلية في 2 مارس القادم للنطق بالحكم ضد 16 متهماً، وهم من جماعة الإخوان المسلمين، بينهم رئيس المكتب الإداري للإخوان في المحافظة ونائبه وعدد من قيادات الجماعة.

تعود أحداث القضية إلى 15 ابريل الماضي عندما انفجرت عبوة ناسفة بغرفة ملاصقة لبوابة الاستاد الرياضي بكفر الشيخ أثناء انتظار مجموعة من طلاب الكلية الحربية للركوب في حافلة تقلهم لمقر الكلية الحربية بالقاهرة، ما أدى لمصرع عدد من المواطنين تصادف مرورهم أثناء الانفجار.

وأسفر الانفجار كذلك عن مقتل 3 طلاب بالكلية الحربية، وإصابة 2 آخرين.