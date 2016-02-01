حكم يلزم الحكومة المصرية بعلاج الطلاب مرضى السكري مجانا

قضت محكمة مصرية بإلزام الحكومة بعلاج طلاب المدارس المصابين بمرض السكري مجانا.

وقضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بإلزام الحكومة بالعلاج المجاني للطلاب مرضى السكري بالمدارس، مؤكدة أن امتناع التأمين الصحي عن علاج طفلة مريضة بالسكري مجانا جريمة إنسانية في حق الطفولة.

وقررت المحكمة، ولأول مرة، تحميل وزير الصحة المسؤولية عن التأمين الصحي باعتباره الرئيس الأعلى للهيئة العامة للتأمين الصحي، كما قررت إلغاء قرار رئيس هذه الهيئة بالامتناع عن صرف الدواء المقرر لعلاج تلميذة من مرض السكري المزمن وهو سكري أطفال من النوع الأول.

وألزمت المحكمة الهيئة العامة للتأمين الصحي بعلاج التلميذة ومنحها أنسولين مائي بواقع 40 وحدة يومياً، وأنسولين لانتوس بواقع 30 وحدة يومياً، وقلمي أنسولين بواقع قلم خاص لكل نوع لقياس السكري بالدم ومتابعة السكري 8 مرات يومياً، وشرائط أسيتون لمتابعة الأسيتون بالبول، وذلك بصفة دائمة ومنتظمة حتى تمام شفائها نهائياً من هذا المرض.

وكان والد التلميذة، وهو فلاح بسيط من مدينة شبراخيت بمحافظة البحيرة، قد قرر اللجوء للمحكمة بعد أن رفضت هيئة التأمين الصحي علاج ابنته. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المشرِّع ألزم التأمين الصحي بتقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية لطلاب المدارس في حالتي المرض والحوادث أيا كانت المرحلة التعليمية.

وقالت إن علاج التلميذ المريض أمر يفرضه القانون ويبرره الواقع وتمليه الإنسانية، والقول بغير ذلك فيه تعريض لحياة التلاميذ المرضى للخطر، وهي جريمة مؤثمة جنائيا، مما يجب على الدولة وأجهزتها المختصة النأي عنه.