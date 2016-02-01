شكري: لا قوة عسكرية في ليبيا ونرفض تصريحات أوغلو

نفى سامح شكري، وزير الخارجية المصري، تشكيل قوة إفريقية بقيادة مصر في شمال إفريقيا أو للتدخل في ليبيا.

وقال خلال مؤتمر صحافي مع نظيره التشكي في القاهرة اليوم الاثنين إنه لم يتم الاتفاق خلال اجتماعات القمة الإفريقية التي اختتمت أعمالها في أديس أبابا أمس على تشكيل قوة إفريقية لتدخل عسكري في ليبيا، مؤكدا أن دحر الإرهاب في ليبيا يتعهده الجيش الليبي .

وأضاف أن مصر تدعم الاتفاق السياسي في ليبيا والتوصل لحكومة وفاق وطني، مؤكداً على أن مهمة دحر الإرهاب في ليبيا شأن ليبي يتم بلورته مع الشركاء وهذه المرحلة مهمة لتشكيل الحكومة الليبية ودعمها دوليا.

ورد شكري على تصريحات وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو، حول تطلع تركيا لتحسين العلاقات مع مصر، قائلا: "إن تلك التصريحات لها شقان، الأول إيجابي ويتعلق بالعلاقات الطيبة بين الشعبين المصري والتركي وهو أمر لا شك فيه".

وأضاف أن الوزير التركي تحدث عن وجود مشاكل داخلية في مصر تؤثر على اقتصادها، وهو ما يعني استمرار التدخل بالشأن المصري، بالتالي التصريحات مرفوضة وتمثل انقضاضاً على إرادة الشعب المصري.