مصر.. البحث عن طالب إيطالي اختفى في ظروف غامضة

تعكف السلطات المصرية حالياً في البحث عن طالب إيطالي يدعى جوليو ريغيني، يبلغ من العمر 28 عاماً، اختفى منذ 25 يناير الماضي في ظروف غامضة.

وتبذل الجهات الأمنية المصرية جهودها لمعرفة مصير الشاب، والوصول إلى المعلومات الممكنة حول سبب اختفائه خاصة أن وزير الخارجية الإيطالي، باولو جينتيلوني، اتصل هاتفياً بنظيره المصري، سامح شكري، وطلب منه تكثيف عمليات البحث عن الطالب وتقديم كل المعلومات الممكنة عن وضعه.

من جهتها، رفضت مصادر مصرية التعليق حول إمكانية أن يكون الطالب الإيطالي قد تم اختطافه على يد تنظيمات متطرفة من أجل مساومة سلطات بلاده أو السلطات المصرية حوله قائلة إنه يجب عدم استباق الأحداث.

كما ذكرت أن علميات البحث جارية ويتم حالياً رصد الاتصالات والتحركات الأخيرة للطالب المختفي، تمهيداً لكشف الملابسات والوصول لمكانه.