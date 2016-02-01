مقتل 4 وإصابة 27 إثر حريق في مستشفى بالإسكندرية

قتل 4 أشخاص، وأصيب 27 آخرون، اليوم الاثنين، إثر نشوب حريق في مستشفى خاص بمنطقة جليم في مدينة الإسكندرية بمصر.

وفور تلقي اللواء نادر جنيدي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا بنشوب حريق بمستشفى "الشروق"، توجَّهت سيارات الحماية المدنية لمكان البلاغ، وتبين أن الحريق اندلع في مبنى الأشعة الملحق بالمستشفى نتيجة لماس كهربائي.

وتمكن رجال الإطفاء من إخماد النيران. وبحسب مصدر أمني، فإن حالات الوفاة جاءت نتيجة للاختناق، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وصول النيران للمناطق المجاورة.

وقال الدكتور مجدي حجازي، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن المصابين تنوعت إصابتهم ما بين حروق واختناق، مضيفاً أن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق بشكل كامل بعد أن تم الدفع بنحو 10 سيارات إطفاء.