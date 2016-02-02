الأهلي المصري يمنع جماهير الألتراس من دخول النادي

بعد إساءتهم للجيش والشرطة خلال إحيائهم للذكري الرابعة لضحايا مذبحة استاد بورسعيد اليوم الاثنين، قرر مجلس إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود طاهر منع دخول جماهير الألتراس ملعب النادي مرة أخرى.

وأصدر مجلس إدارة النادي بياناً رسمياً أعرب فيه عن احترامه لمؤسسات ورموز الدولة، ورفضه الإساءات التي صدرت عن البعض من الجماهير في ملعب "مختار التتش" مساء الاثنين.

وأكد المجلس أنه سمح بدخول عناصر الألتراس إلى ملعب النادي لإحياء ذكرى ضحايا مذبحة بورسعيد التي راح ضحيتها 72 من جماهير النادي، مؤكداً على رفضه شكلاً ومضموناً كافة الإساءات التي صدرت عن البعض من الجماهير في ملعب "التتش" في حق أي من مؤسسات الدولة، والتي تحظى جميعها بالتقدير والاحترام الكامل من النادي الأهلي ومجلس إدارته وجماهيره.

وأضاف بيان الناي أنه يفخر بمؤسسات مصر الوطنية ويساندها وفي مقدمتها القوات المسلحة، الدرع الواقي للبلاد، ورجال الداخلية الذين يمثلون الأمن والأمان، كما يرفض وبقوة أية إساءة صدرت في حق رموز هذه المؤسسات الوطنية سواء كانوا السابقين أو الحاليين.

وكان النادي قد قدم اعتذاراً رسمياً في نهاية ديسمبر الماضي على ما بدر من مجموعات الألتراس من إهانات وإساءات ضد الجيش والشرطة والمشير محمد حسين طنطاوي، الحاكم العسكري للبلاد عقب ثورة 25 يناير، خلال مباراة للفريق مع نادي توسكر الكيني في بطولة إفريقيا للأندية الأبطال قبل عامين و8 أشهر.

ووجه عبدالعزيز عبد الشافي، المشرف العام على الكرة بالنادي الأهلي، الاعتذار للمشير طنطاوي، وللقوات المسلحة، والشرطة عن أي إهانة بدرت من جماهير الألتراس وذلك خلال مؤتمر صحافي عقده بمقر النادي.

وقال عبدالشافي موجها حديثه للمشير طنطاوي: "هذا الانسان له الكثير من الإنجازات. وأدعو الله أن تكون في ميزان حسناته، أتمنى منه الصفح الجميل، وأن يعفو عن أي إهانة صدرت تجاهه".

وأضاف: "لا أستطيع أن أتحدث عن المشير طنطاوي عسكرياً، فهو مثال للجهد والمثابرة، وعلى المستوى الرياضي نجح في إنشاء بنية تحتية رياضية ودائماً ما يعمل على خدمة الرياضة وما حدث تجاهه جاء عن طريق قلة من جماهير الأهلي"، مقدماً اعتذاراً خاصاً له.

وقال عبدالشافي: "أقدم اعتذاري للقوات المسلحة المصرية وهو اعتذار واجب وليس بإجبار وهو بالنيابة عن كل فرد منتم للنادي الأهلي. كما أقدم اعتذاراً لرجال الشرطة تجاه الأخطاء التي صدرت من الجماهير، فهم ورجال القوات المسلحة جزء لا يتجزأ من مهمتنا الرياضية".

يذكر أن الملاعب التابعة للجيش ومنها ملعب "الدفاع الجوي" قد رفضت استضافة مباريات الاهلي في الدوري الممتاز بسبب إهانات الألتراس لقيادات الجيش.