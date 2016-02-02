السيسي للألتراس: ساعدوا في الوصول لمرتكبي مذبحة بورسعيد

طرح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على روابط الألتراس مبادرة لتشكيل لجان منهم لكشف ملابسات، "مذبحة بورسعيد" التي راح ضحيتها 72 مشجعاً أهلاوياً ومساعدته في الوصول لمرتكبي تلك المذبحة.

وقال في مداخلة هاتفية، مساء الاثنين، مع الإعلامي عمرو أديب إنه سيجلس مع 10 من شباب الألتراس للاطلاع على ما تم في تحقيقات "مذبحة بورسعيد"، وسيطالبهم بتزويد الرئاسة بما لديهم من معلومات حول هذه المذبحة وتفاصيلها وملابساتها وبعض المعلومات المتوافرة لديهم حولها، مطالباً إياهم بالنظر لجميع شباب مصر وليس ضحايا "مذبحة بورسعيد" فقط.

وكان ألتراس النادي الأهلي المصري قد رددوا هتافات، مساء الاثنين، خلال إحيائهم للذكري الرابعة لضحايا "مذبحة استاد بورسعيد" مسيئة للجيش والشرطة والمشير طنطاوي قائد الجيش السابق.

ورداً على ذلك قرر مجلس إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود طاهر منع دخول جماهير الألتراس ملعب النادي مرة أخرى، كما أصدر بياناً أعرب فيه عن احترامه لمؤسسات ورموز الدولة، ورفضه الإساءات التي صدرت عن البعض من الجماهير في ملعب "مختار التتش".