المتحدث الرسمي المصري.. وظيفة "الصمت"

عقب ثورة يناير 2011 في مصر، ونظراً لحالة البلبلة التي كانت تثار من حين لآخر بسبب انتشار الشائعات والأخبار الكاذبة في وسائل الإعلام، وهي أخبار تمس الأمن القومي المصري وتثير الاحتقان في الشارع، اتجهت الحكومة المصرية إلى تعيين متحدثين رسميين في جميع الوزارات والهيئات الكبرى، بهدف توحيد مصادر الأخبار وتوضيح كافة الأمور في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية للرأي العام والرد على الاستفسارات .

ولاقت الفكرة في البداية نجاحاً لافتا للنظر أدت للتوسع فيها وصار لكل وزارة متحدث رسمي بل لكل هيئة أو مؤسسة حكومية، وحتى الأندية الرياضية استعانت بمتحدثين رسميين للتواصل مع الإعلام والرأي العام.

وعقب 5 أعوام من بدء تنفيذ الفكرة بات الوضع يسير في اتجاه آخر، وهو عزوف المتحدثين الرسميين لأغلب الوزارات عن الرد على استفسارات الإعلاميين والصحافيين بل توجد وزارات لا يعرف الرأي العام أو حتى وسائل الإعلام أسماء المتحدثين الرسميين لها نظرا لغيابهم التام وعدم تواجدهم أو تفاعلهم مع كل ما يثار من أخبار تمس وزاراتهم، تاركين الأمر لاجتهادات الصحافيين.

رئيس الوزراء الحالي شريف إسماعيل عقد اجتماعا منذ أيام مع جميع المتحدثين الرسميين وطالبهم بعقد اجتماع شهري بمقر مجلس الوزراء للتنسيق فيما بينهم، ووجه بالاهتمام بتوضيح كافة الأمور في وسائل الإعلام، والرد على الاستفسارات.

المتحدثون السياديون

لكن ومن خلال تعامل "العربية.نت" مع كافة هؤلاء المتحدثين فهناك قلة منهم هي من تتجاوب وتتفاعل مع وسائل الإعلام وترد على كافة الاستفسارات دون ضيق أو تبرم، بل ترحب بسعة صدر بأي أسئلة حتى لو كانت مزعجة أو مثيرة للجدل بينما هناك آخرون يخاصمون هواتفهم ويخاصمون معها وسائل الإعلام فلا يردون على أي استفسارات رغم أهميتها.

المتحدثون الرسميون لوزارات مصر السيادية يتجاوبون مع وسائل الإعلام فالعميد محمد سمير المتحدث العسكري لا يترك أي خبر أو معلومة دون أن يدونها في بيان سريع وشامل متضمنا الإجابات والصور على كافة الأسئلة ويرسلها للصحافيين، وقبل أن ينشرها بلحظات يكون قد بثها على الصفحة الرسمية له على مواقع التواصل الاجتماعي دون أن ينتظر كثيرا من الوقت، وتجلى ذلك في خبر حادث تحطم طائرة التدريب في الاسماعيلية أخيرا ومصرع طاقمها، حيث نشر الخبر وأكده فور وقوعه بدقائق قليلة.

المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء أبو بكر عبدالكريم يرد على الإعلاميين ويقوم بعمل مداخلات هاتفية في وسائل الإعلام للرد على أي أحداث تتعلق بعمل بالوزارة، ومنها قضية الاختفاء القسري والتعامل الأمني خلال أحداث الذكري الخامسة لثورة 25 يناير وأخيرا قضية الاستهزاء بوزارة الداخلية .

وزارة الخارجية لديها متحدث رسمي نشط وفعال ولديه رؤية إعلامية وهو المستشار أحمد أبو زيد فهو يرد ولأول وهلة على أي اتصال من الصحافيين والإعلاميين، ولا يكتفي بالرد والإجابة فقط بل يصدر بيانات سريعة مرفقة بالصور لكافة الأخبار والقضايا الهامة التي تتطلب ردا من الخارجية المصرية. ولا يقل عنه في هذا الأمر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء المصرية وهو السفير حسام القاويش، فتجاوبه محل تقدير واستجابته لاستفسارات الإعلاميين تجعله يحظى بحبهم وتقديرهم ورغم أن رئاسة الوزراء لديها مستشار إعلامي وهو الصحافي أسامة عبدالعزيز وهو متجاوب أيضا، إلا أن ردود السفير القاويش وبياناته جاهزة لكل من يطلبها .

هناك وزارات أخرى خدمية يتجاوب المتحدثون الرسميون بها مع وسائل الإعلام ويبدعون في تفاعلهم، منهم الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة وبياناته وأخباره سريعة ودقيقة ومدعمة بالأرقام، وكذلك الصحافي أحمد إبراهيم المتحدث باسم وزارة النقل والدكتور خالد وصيف المتحدث باسم وزارة الري والذي يرد على كافة الاتصالات والأسئلة خاصة فيما يتعلق ملف سد النهضة ويلجأ للوزير للحصول على إجابات لبعض الأسئلة التي لا تكون إجاباتها حاضره معه ثم يعاود الاتصال بالصحافيين لتقديم المعلومات المطلوبة، ويضاف إليهم لمياء محمدين المتحدثة باسم وزارة التنمية المحلية، وهيثم سعد الدين المتحدث باسم وزارة العمل، وياسر جابر مدير الإعلام بوزارة الصناعة والتجارة، وكذلك مديرو الإعلام بوزارات التضامن الاجتماعي والآثار والزراعة والبيئة.

المتحدث الصامت

وهناك وزارات أخرى يخاصم المتحدثون الرسميون فيها الإعلام تماما ونادرا ما يتجاوبون أو يردون على الاستفسارات ومنها السياحة والبترول والاتصالات والعدل والتعليم والتعليم العالي والتموين والثقافة والتعاون الدولي والاستثمار والتخطيط. بينما يختفي تماما المتحدثون باسم وزارات المالية والكهرباء والإسكان والطيران المدني، ولا يعرف الإعلاميون متحدثا باسم وزارة الشباب أما الأوقاف فالوزارة لديها عدد كبير يعملون في ادارة الإعلام ويكتفون بنشر أخبار الوزارة على موقعها الالكتروني وليس لديهم إجابات على اي اسئلة.

الأزهر الشريف لديه ادارة اعلام نشطة تقوم بنشر وإرسال كافة الأخبار وبالصور والفيديوهات لوسائل الاعلام وترد على كافة الاستفسارات كما توجد ادارة اعلامية فعالة لدى وكيل الأزهر الدكتور عباس شومان، وكذلك مفتي مصر الدكتور شوقي علام حيث يرد مستشاره الاعلامي الدكتور ابراهيم نجم على كافة الاتصالات ويرسل ردوده مكتوبة، وكذلك تنتشر وظيفة المتحدث الرسمي لدى نقابات الموسيقيين والفنانين والسينمائيين والصحافيين والأطباء والصيادلة والمحامين إضافة لأندية الأهلي والزمالك وسموحة والمقاولون العرب واتحادات الكرة والاسكواش واليد وأحزاب الوفد والمصريين الأحرار وتيار الاستقلال والجيل والتجمع ومستقبل وطن والمحافظين والحركة الوطنية وقائمة في حب مصر .

ويؤكد د.حسن مكاوي عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة "أن دور المتحدثين الرسميين للوزارات هو تشكيل الرأي العام وكشف الحقائق ودحض الشائعات والتواصل المستمر والفعال مع وسائل الاعلام ولابد أن يكون ملما بكافة المعلومات التي تخص وزاراته حتى يستطيع الإجابة على أي أسئلة او قضايا تطرح في وسائل الإعلام وتخص وزارته مع الحرص على أن تتضمن هذه المعلومات أرقاما وإحصاءات ومؤشرات حول ما يتم طرحه.

وقال إن المتحدث الذي لا يرد ولا يتواصل مع وسائل الاعلام يجب كشفه أمام الرأي العام لأنه يعد مقصرا في أداء واجبات وظيفته.

وأشار إلى أن تقصير المتحدث الرسمي قد يدفع وسائل الاعلام لنشر الشائعات والاخبار الكاذبة.