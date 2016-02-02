بالفيديو.. الجيش المصري يدمر أنفاق تهريب إلى غزة

أعلن المتحدث العسكري المصري، العميد محمد سمير، أن عناصر حرس الحدود بالجيش الثاني الميداني، تمكنت بالتعاون مع المهندسين العسكريين من اكتشاف وتدمير فتحتي نفق جديدتين على الشريط الحدودي برفح مع قطاع غزة.

وقال المتحدث العسكري في بيان، اليوم الثلاثاء، إنه تم السماح بدخول 1116 سيارة نقل محملة بالبضائع من منفذ كرم أبو سالم إلى قطاع غزة، باعتباره المنفذ الشرعي لدخول السلع والبضائع لسكان القطاع، واكتشاف وتدمير 61 مزرعة لنبات الخشخاش المخدر تقدر مساحتها بحوالي 11 فدانا بمناطق أبو رديس ووسط سيناء.

وأضاف أنه تم القبض على 12 متسللا أثناء محاولتهم الهجرة بطرق غير شرعية عبر مناطق السلوم وسيوة، كما ألقت إحدى دوريات حرس الحدود بالمنطقة الجنوبية العسكرية القبض على 12 متسللا إفريقيا أثناء محاولتهم دخول الأراضى المصرية بطريقة غير شرعية بمنطقة الشلاتين على الحدود المصرية السودانية.