مصر.. البحث مستمر عن طالب إيطالي مفقود

أفاد دبلوماسي إيطالي وأصدقاء طالب إيطالي مفقود، اليوم الثلاثاء، أن حكومة إيطاليا تتعاون مع الحكومة المصرية للعثور على الطالب الذي يدرس بجامعة كمبردج البريطانية، واختفى الأسبوع الماضي في القاهرة أثناء إعداده بحثا للدكتوراه.

وقال أصدقاء الطالب جوليو ريجيني (28 عاما) ووزارة الخارجية الإيطالية إنه اختفى يوم 25 يناير، الموافق للذكرى الخامسة لثورة عام 2011 التي أنهت حكم الرئيس السابق حسني مبارك.

وزاد التوتر في مصر قبيل ذكرى الانتفاضة واعتقلت الشرطة ناشطين وحذرت من تنظيم احتجاجات. ولم تحدث احتجاجات تذكر.

وقال عمرو أسعد صديق ريجيني إنه اختفى بعد مغادرة منزله الواقع بمنطقة الدقي للقاء أحد أصدقائه في وسط المدينة.

وتابع: "في ذلك اليوم أراد زيارة صديق لتهنئته بعيد ميلاده. وبعث لي برسالة نصية قال فيها هذا. وعندما اتصلت به كان هاتفه مغلقا. وفي اليوم التالي علمت من صديق آخر كان ينتظره في الشارع أنه لم يأتِ".

واستجوبت الشرطة أسعد لمحاولة معرفة ما حدث. ولم تدلِ الحكومة المصرية بأي تعليق رسمي.

وقالت السفارة الإيطالية إنها تعمل عن كثب مع السلطات المصرية لمعرفة مكان ريجيني. وأصدرت وزارة الخارجية الإيطالية بيانا يوم الأحد عبرت فيه عن قلقها.

ويتضح من نسخة من سيرة ريجيني الذاتية قدمها صديق آخر له أنه يتحدث 4 لغات وحاصل على عدة منح دراسية. ويتركز بحثه على النقابات العمالية في مصر بعد الثورة.

وأفاد مالك عدلي وهو محامٍ وناشط حقوقي يتابع قضية ريجيني أن من غير الواضح ما إن كان هناك دافع سياسي وراء اختفائه.

وكان متشددون من تنظيم داعش خطفوا في العام الماضي مواطنا كرواتيا من منطقة على مشارف القاهرة ثم ذبحوه. لكن مثل هذه الأحداث نادرة كما أن هناك وجودا أمنيا مكثفا في وسط القاهرة حيث اختفى ريجيني.