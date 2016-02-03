الإفراج عن 35 مصرياً محتجزين في ليبيا

أعلنت الخارجية المصرية، الأربعاء، الإفراج عن 35 مصريا محتجزين في ليبيا.

وقال السفير هشام النقيب، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، إن جهود وزارة الخارجية نجحت في الإفراج عن 35 مواطنا مصريا كانوا محتجزين بمراكز الإيواء للهجرة غير الشرعية بتهم التسول والهجرة غير الشرعية بكل من مدن مصراتة والخمس والقربولي شرق طرابلس في ليبيا.

وأفاد بأن من بين المفرج عنهم 8 سيدات وطفلتين متهمين بالتسول، مضيفا أنهم استقلوا الحافلة المقلة لهم الساعة 9 صباح اليوم الأربعاء من مكان تجمعهم بمدينة القربولي وهم الآن في طريقهم إلى منفذ رأس جدير الحدودي بين ليبيا وتونس.

وأضاف أنهم سيغادرون صباح غد الخميس الساعة 8 صباحا بتوقيت تونس على متن الخطوط التونسية للعودة إلى مصر.

وطالب مساعد وزير الخارجية المواطنين المصريين المتواجدين بالأراضي الليبية بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن مناطق التوتر والاشتباكات.