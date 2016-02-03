برلمان مصر يطالب المواطنين بتقديم اقتراحات عبر واتساب

طلب البرلمان المصري من المواطنين تقديم اقتراحات لقوانين جديدة، أو تعديلات على قوانين قائمة، عبر التطبيق الإلكتروني "واتساب"، ليتمكن من تحليلها وتصنيفها بالسرعة والدقة المطلوبة.

وقررت الأمانة العامة لمجلس النواب تخصيص خطين هاتفيين للتواصل مع المواطنين وهما: 01027727701 و01208842222، حيث سيتم من خلالهما استقبال رسائل كل المهتمين بالشأن البرلماني في ما يتعلق بالتشريع، وتقديم اقتراحات مشروعات قوانين جديدة، أو تعديلات على قوانين قائمة.

كما طالبت الأمانة العامة لمجلس النواب المتفاعلين مع هذه الخدمة، إرسال المقترحات والآراء الخاصة بالتشريع أو الرقابة، مع ذكر الدائرة التابع لها كل مواطن، وسيتم وضعها في ملفات جاهزة للعرض على البرلمان.