مصر.. النقض تلغي أحكاماً بالإعدام في مذبحة كرداسة

ألغت محكمة النقض المصرية، يوم الأربعاء، أحكاما بالإعدام صادرة بحق 149 شخصا متهمين في قضية قتل 13 شرطيا في كرداسة عام 2013، وذلك عقب فض تظاهرات جرت للمطالبة بعودة الرئيس المنتمي للإخوان المسلمين محمد مرسي الذي عزله الجيش.

وأمرت محكمة النقض بمعاودة محاكمة المتهمين، بحسب ما أفاد مسؤولون قضائيون.

وأسندت جهات التحقيق للمتهمين تهماً بارتكاب جرائم التجمهر، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقتل عدد من ضباط الشرطة، إضافة إلى تهم أخرى، وهي التمثيل بجثث ضباط الشرطة، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء وثقيلة، والتأثير على رجال السلطة العامة.

وأصدرت المحاكم المصرية منذ عزل مرسي في 3 يوليو 2013 أحكاما بالإعدام على مئات من عناصر الإخوان وأنصارهم، بمن فيهم مرسي نفسه، وذلك خلال محاكمات جماعية سريعة أثارت انتقادات من جانب الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية ودولية.