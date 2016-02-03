نقل حطام الطائرة الروسية من سيناء الخميس

صرحت مصادر أمنية مصرية، أنه سيتم غدا الخميس، نقل حطام الطائرة الروسية التي كانت قد سقطت في وسط سيناء، حيث وصلت إلى مدينة الحسنة معدات وشاحنات خاصة لذلك.

جدير بالذكر أن شهود عيان من القاطنين بوسط سيناء، شاهدوا معدات بمكان سقوط الطائرة، تستعد تمهيدا لنقل الحطام إلى القاهرة، على حد علمهم.

وكانت الطائرة الروسية قد سقطت بالقرب من مدينة العريش بسيناء، وعلى متنها 224 شخصا، عقب دقائق من إقلاعها من مطار شرم الشيخ في طريقها إلى روسيا.

وكان تنظيم "ولاية سيناء" التابع لتنظيم داعش أعلن على "تويتر" مسؤوليته عن إسقاط الطائرة.