السيسي: سنكشف غموض حادث مقتل الشاب الإيطالي

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن السلطات المصرية ستتوصل لقتلة الشاب الإيطالي.

وأعرب خلال اتصال هاتفي، الخميس، مع رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي، عن خالص العزاء لحكومة وشعب إيطاليا في وفاة المواطن الإيطالي جوليو ريجيني الذي لقي مصرعه في مصر مؤخراً.

وأكد السيسي أن هذا الحادث يحظى باهتمام بالغ من قبل الجهات المصرية المعنية، مشيراً إلى أنه أعطى توجيهات لوزارة الداخلية بمواصلة جهودها بالتعاون مع النيابة العامة من أجل كشف الغموض الذي يكتنف الحادث والوقوف على جميع الملابسات المحيطة به.

وقال إن الجانب الإيطالي سيجد تعاوناً بناءً من قبل السلطات المصرية المعنية بشأن هذا الحادث.

ومن جانبه أشاد رئيس الوزراء الإيطالي بروح التعاون الإيجابية التي يبديها الجانب المصري مع نظيره الإيطالي إزاء التعامل مع هذا الحادث، مؤكداً أن مثل تلك المواقف تعكس عمق علاقات الصداقة الحقيقية التي تجمع بين البلدين والشعبين المصري والإيطالي.

ومن جانب آخر، أكد الجانبان خلال الاتصال أهمية مواصلة التعاون الاقتصادي بين البلدين والعمل على تعزيزه وتنميته، حيث استعرضا النتائج الإيجابية التي أسفرت عنها الاجتماعات الهامة التي تم عقدها بين الجانبين المصري والإيطالي أثناء الزيارة التي أجراها مؤخراً وفد رجال الأعمال الإيطالي برئاسة وزيرة التنمية الاقتصادية الإيطالية إلى مصر، وما شهدته من آفاق واعدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأكد الجانبان التزامهما بالعمل معاً لمكافحة الإرهاب ومواجهة الفكر المتطرف والعنيف والحيلولة دون انتشار الجماعات الإرهابية في عدد من دول المنطقة، مشددين على أهمية تكثيف الجهود لضمان أمن واستقرار منطقتي الشرق الأوسط والمتوسط، ولاسيما إحلال الأمن والاستقرار في ليبيا ودعم الجهود الرامية لتشكيل حكومة الوفاق الوطني كخطوة على صعيد بناء ليبيا الجديدة.