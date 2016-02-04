القاهرة تستدعي سفير روما لكشف ملابسات وفاة الشاب

استدعت وزارة الخارجية في مصر سفير إيطاليا بالقاهرة، وذلك في إطار متابعة حادث وفاة شاب إيطالي في مصر.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أنه تم في بداية اللقاء تقديم واجب العزاء لسفير إيطاليا، ومن خلاله إلى الحكومة الإيطالية وأسرة الفقيد، والتأكيد على حرص الحكومة المصرية على التعاون والتنسيق الكامل مع الجانب الإيطالي من أجل استجلاء أسباب وفاة الشاب الإيطالي في أسرع وقت.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن مساعد الوزير أكد خلال اللقاء أن العلاقات المتميزة والخاصة بين مصر وإيطاليا تفرض على مصر تقديم كافة أشكال العون والمساعدة للجانب الإيطالي، وتقتضي من الجانبين أن يتعاملا مع الحادث بالأسلوب الذي يتسق مع مستوى الصداقة القائم بينهما.

وقال أبو زيد إن شكري التقى مع وزير خارجية إيطاليا على هامش المؤتمر الدولي للمانحين لسوريا، والمنعقد حالياً في لندن، حيث تمت مناقشة حادث وفاة الطالب الإيطالي "جوليو ريجينى" في مصر، وتم الاتفاق على التعاون الكامل بين الجانبين لاستجلاء أسباب للوفاة في إطار علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين.