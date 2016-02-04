مصر.. العثور على جثة الطالب الإيطالي المفقود

قالت مصادر أمنية في مصر إنه تم العثور على جثة الطالب الإيطالي المفقود، جوليو ريجيني، على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مصرية أن جثة الطالب الإيطالي عثر عليها ملقاة على طريق، وعليها آثار تعذيب.

يأتي ذلك في وقت ذكرت فيه مصادر مصرية أن فيدريكا جويدي، وزيرة التنمية الاقتصادية الإيطالية، التي وصلت في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء إلى مصر للمشاركة في مباحثات اقتصادية مع مسؤولين مصريين غادرت القاهرة وعادت لبلادها.

ورفضت المصادر الإجابة عن سؤال لـ"العربية.نت" حول ما إذا كانت الوزيرة الإيطالية قطعت زيارتها لمصر بالتزامن مع الإعلان عن وفاة الطالب الإيطالي أم لظروف أخرى تقتضي وجودها في العاصمة الإيطالية روما، وفق ما ذكرت الخارجية الإيطالية .

لكن السفارة الإيطالية في مصر أشارت إلى أن الوزيرة قطعت زيارتها إلى القاهرة واضطرت إلى العودة إلى روما لظروف طارئة، تقتضي وجودها في العاصمة الإيطالية، موضحة أن الوفد الإيطالي المكون من عدد من الشركات الكبرى والذي رافق الوزيرة، سيضطر بدوره إلى مغادرة مصر، ولن يشارك في اللقاءات المقررة بمناسبة الزيارة الاقتصادية والتجارية.

من جانبها، طالبت السلطات الإيطالية من السلطات المصرية بذل كل الجهود، لمعرفة الحقيقة الكاملة حول وفاة المواطن الإيطالي وكشف ملابسات الحادث فيما أعرب وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني، عن تعازيه ومواساته، لعائلة الشاب الذي كان يُتابع دراساته الجامعية للحصول على الدكتوراه في مصر.

وكانت الخارجية الإيطالية قالت الأربعاء إن طالباً إيطالياً بجامعة كامبردج البريطانية اختفى في القاهرة الأسبوع الماضي من المرجح أنه توفي.

وأضافت الوزارة أنها ما زالت في انتظار تأكيد رسمي من السلطات المصرية بشأن مصير جوليو ريجيني (28 عاماً) الذي اختفى في الخامس والعشرين من يناير في الذكرى السنوية الخامسة للثورة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.

وقالت وزارة الخارجية الإيطالية في بيان صدر في روما "علمت الحكومة الإيطالية بالنهاية المأساوية المحتملة لهذه المسألة".