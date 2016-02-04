مصر: مؤتمر المانحين يسعى لتوفير 8 مليارات دولار لسوريا

وصل سامح شكري، وزير الخارجية المصري، إلى العاصمة البريطانية لندن لرئاسة وفد مصر في مؤتمر المانحين لسوريا، والذي يعقد تحت رعاية كل من بريطانيا والكويت وألمانيا والنرويج والأمم المتحدة.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أن "المشاركة المصرية في مؤتمر المانحين لسوريا تأتي تأكيداً على الأهمية القصوى التي توليها مصر للأزمة السورية والتعامل مع تداعياتها الإنسانية، لاسيما تلك المرتبطة بأوضاع اللاجئين السوريين".

وأشار إلى أنه "من المنتظر أن يشهد المؤتمر إقبالا رفيع المستوى من أكثر من 70 دولة، حيث يستهدف توفير ما يقرب من 8 مليارات دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية لسوريا، 5 مليارات منها لعام 2016، و3 مليارات كتمويل متوسط المدى من 2017 إلى 2020".

وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن "الوفد المصري سوف يستعرض خلال المؤتمر الدعم الذي تقدمه مصر للاجئين السوريين، والذي يضعها في مصاف الدول الخمس الرئيسية المستضيفة لهم رغم عدم وجود حدود مباشرة تربط الأراضي المصرية بالأراضي السورية، بما في ذلك القرارات الجمهورية الصادرة التي تساوي في معاملة اللاجئين السوريين مع المواطنين المصريين في الاستفادة من الخدمات الصحية والدعم في مراحل التعليم المختلفة وغير ذلك من الخدمات التي يتمتع بها المواطنون السوريون في مصر دون تمييز بينهم وأي مواطن مصري".

وأشار إلى أن "أهمية انعقاد المؤتمر تكمن في الاحتياج المتزايد لسد الفجوة التمويلية القائمة لتوفير الاحتياجات الرئيسية من الخدمات الصحية والتعليمية والمسكن والعمل للاجئين السوريين في الدول المتلقية لهم والنازحين داخل الأراضي السورية".

وأضاف أنه "لا يمكن إغفال أيضاً أهمية توقيت انعقاد المؤتمر، والذي يتزامن مع إطلاق المحادثات السياسية السورية في جنيف، الأمر الذي يؤكد مجدداً على الأولوية القصوى التي تحظى بها الأزمة السورية على أجندة المجتمع الدولي حالياً، والحاجة الملحة للتعامل مع التداعيات الإنسانية للأزمة دون إضاعة المزيد من الوقت".