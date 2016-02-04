وفاة المعلق الكروي محمود بكر صاحب "عدالة السماء"

توفي المعلق الرياضي المصري محمود بكر مساء الأربعاء عن عمر يناهز 72 عاما بعد صراع مع مرض الفشل الكلوي. وكانت الحالة الصحية للمعلق المصري قد تدهورت بشكل مفاجئ خلال الأسبوع الحالي.

وقد اشتهر بكر بالتعليقات الطريفة وبعبارات مازالت محفوظة لدى جماهير الكرة المصرية، مثل عدالة السماء نزلت على استاد باليرمو، تعليقا منه على احتساب ضربة جزاء للمنتخب المصري في مبارته أمام هولندا في كأس العالم عام 90"، كما اشتهر بعبارة "هههههههه وجول"، وعبارة "يا راجل يا راجل حرام عليك" وعبارة "اللي لسة واقف في البلكونة وببيشرب سيجارة بنقوله تعال فريقك جاب جول".

وتميز بكر بتحليل المباريات وشرح خطط المدربين وتقييم أداء كل لاعب خلال تعليقاته على المباريات، وكان يكشف للمشاهدين فكر المدربين ومواعيد إجراء التغييرات وكأنه يدرب مثلهم ويقود المباريات بدلاً عنهم .

لعب المعلق الراحل في النادي الأولمبي السكندري ومنتخب مصر الوطني خلال فترة الستينيات وكان مركزه المدافع وحصل مع ناديه الأولمبي على بطولة الدوري الوحيدة التي فاز بها الفريق السكندري بعد أن تغلب على الأهلي والزمالك، ثم أندية أخرى مثل الإسماعيلي وغزل المحلة والترسانة.