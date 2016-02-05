إعادة 14 مصرياً كانوا عالقين في سوريا

نجحت السلطات المصرية في إعادة 14 مصريا عالقين بسوريا.

وقالت وزارة الخارجية المصرية إن البعثة المصرية في دمشق قامت وبالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة، بإنهاء الإجراءات الخاصة بإعادة 14 مواطناً مصرياً.

وقد أوضح القائم بأعمال البعثة في دمشق، محمد ثروت سليم، أن هؤلاء المواطنين مقيمون في سوريا منذ فترات طويلة، وقد طلبوا مساعدة البعثة لإعادتهم إلى القاهرة نظراً لظروف الحرب الصعبة التي تمر بها سوريا حالياً.

وأضاف القائم بالأعمال أن ضمن المرحلين 10 أشخاص نجحت البعثة في إخراجهم من بلدة "مضايا" المحاصرة التي تعاني ظروفاً غاية في الصعوبة في المرحلة الحالية.

وتابع القائم بالأعمال أن البعثة في دمشق كانت قد قامت بإعادة 38 مواطناً مصرياً مع عائلاتهم السورية بمجموع 89 شخصاً خلال عام 2015، وذلك بناءً على رغبتهم بسبب الظروف الصعبة التي تمر بها سوريا، وتواجد بعضهم في مناطق الاشتباك.

وقال إن البعثة في دمشق تواصل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتسهيل سفر المصريين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن، بما في ذلك تسوية وضع جوازات السفر المنتهية، واستخراج وثائق سفر جديدة مؤقتة.