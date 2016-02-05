إيطاليا تشارك في التحقيقات بمقتل مواطنها في مصر

وافقت مصر على مشاركة إيطاليا في التحقيقات الخاصة بشأن مقتل شاب إيطالي في مصر مؤخراً.

ومن المقرر وصول بعثة إيطالية إلى القاهرة خلال ساعات للمشاركة والتنسيق مع السلطات المصرية المعنية بمتابعة عمليات البحث الجنائي وكشف خيوط الجريمة.

وفي هذا السياق، قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إن الساعات الـ24 الأخيرة شهدت اتصالات مصرية-إيطالية على مستويات عديدة ورفيعة للتنسيق بشأن استجلاء أسباب مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في مصر.

من ناحية أخرى، أوضح أبو زيد أن الاتصالات واللقاءات التي أجرتها السفارة المصرية في روما مع السلطات الإيطالية خلال الساعات الأخيرة أكدت حرص الجانبين على التعامل مع ملابسات تلك الواقعة في إطار روح التعاون والثقة المتبادلة، وضرورة تفويت الفرصة على أي طرف يسعى إلى استغلال مثل تلك الأحداث.

أما سـفير مصر في روما، عمرو حلمي، فأوضح أنه سيتم إعادة جثمان الشاب الإيطالي إلى بلاده في أقرب فرصة، موضحاً أن التحقيقات ستتم بشفافية وموضوعية وتعاون كامل مع إيطاليا.