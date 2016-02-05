فرنسا تسلم مصر سفينتي "ميسترال" بعد تدريب الطواقم

تعتزم فرنسا تسليم مصر سفينتي ميسترال بموجب عقد وقعه البلدان العام الماضي في يونيو وسبتمبر المقبلين، وذلك بعد إنجاز تدريب طاقمين من العسكريين المصريين يصلون إلى فرنسا اعتبارا من نهاية هذا الأسبوع، على ما أفاد مصدر متابع للملف اليوم الجمعة.

وسيصل طاقما السفينتين البالغ عديدهما 360 بحارا تباعا إلى مدينة سان نازير في غرب فرنسا، على أن يستكمل وصولهما في نهاية مارس، بحسب المصدر.

واشترت مصر السفينتين الفرنسيتين بعدما ألغت باريس في أغسطس عقدا مع موسكو على خلفية النزاع في أوكرانيا.

وبلغت قيمة الصفقة حوالي 950 مليون يورو تسددها مصر بفضل تمويل سعودي، مقابل 1.2 مليار يورو قيمة الصفقة السابقة مع روسيا.

وأوضح المصدر أنه تم حتى الآن سحب كل أنظمة الاتصال الروسية التي كانت السفينتان مجهزتين بها بالأساس وإعادتها إلى روسيا، وتم تثبيت الأنظمة الجديدة للبحرية المصرية.

وكان الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، صرح لدى الإعلان عن هذه الصفقة في أكتوبر 2015، أن نظيره المصري عبدالفتاح السيسي "أعرب عن قلقه لجهة حماية قناة السويس، وقال لي كم هو مهم بالنسبة لأوروبا وللشرق الأوسط وللمبادلات التجارية أن تتولى سفن فرنسية في نهاية المطاف حماية قناة السويس".