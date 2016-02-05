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مصر.. إحباط عملية كبرى لتهريب أسلحة بالواحات

المصدر: القاهرة - أشرف عبدالحميد
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أحبطت القوات المصرية عملية كبرى لتهريب أسلحة وذخائر غرب البلاد.

وقال العميد محمد سمير، المتحدث العسكري، إن عناصر من قوات الصاعقة بالتعاون مع قوات حرس الحدود المكلفة بتأمين الاتجاه الاستراتيجي الغربي تمكنت من إحباط عملية تهريب كميات من الأسلحة والذخائر والمواد المخدرة بمنطقة البويطي بالوحات البحرية.

وقال إنه تم القضاء على اثنين من المهربين والقبض على اثنين آخرين وتدمير 2 عربة محملة بالأسلحة والذخائر والمواد المخدرة، ونتيجة لتبادل إطلاق النيران الكثيف مع القوات قتل ضابط وضابط صف.

وأشار إلى أن عناصر القوات المسلحة مستمرة في أعمال التأمين والتمشيط للمنطقة الحدودية لإحكام السيطرة الأمنية على كافة الاتجاهات الإستراتيجة للدولة.

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