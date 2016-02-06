تأجيل محاكمة 738 متهما إخونيا لحين توسيع القفص الزجاجي

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل جلسة محاكمة 738 متهماً فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"فض اعتصام رابعة العدوية" لـ26 مارس لحين الانتهاء من أعمال توسعة القفص الزجاجي.

ويأتى على رأس المتهمين فى القضية عدد من قيادات جماعة الإخوان، وفي مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، إلى جانب "أسامة" نجل الرئيس المعزول محمد مرسي.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.