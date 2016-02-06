مصر.. ضبط سارقي أحجار الأهرامات

تمكنت أجهزة الأمن المصرية من اعتقال سارقي أحجار الأهرامات وبيعها للراغبين مقابل مبالغ مالية.

وقال مصدر أمني مسؤول إنه وردت معلومات لقسم شرطة سياحة آثار الجيزة من مدير عام المنطقة الأثرية بالهرم بتداول شبكات التواصل الإجتماعى بعض مقاطع الفيديو التى تتضمن الاتفاق على شراء أحجار من الهرم لإرسالها لأحد الأصدقاء بالخارج.

وأضاف أنه ومن خلال جمع المعلومات والتحري حول الواقعة تبين صحتها، ولذلك تم تشيكل فريق بحث تمكن من معرفة من يقف وراء تلك الواقعة، وهم كل من:

1. عبدالله . م . ف – سن 33، مقيم بالهرم، سبق إتهامه فى قضية سرقة.

2. أسامة . ف . ح – سن 43، مقيم بمحافظة القاهرة، سبق إتهامه فى قضية مخدرات.

3. خالد . ح . س – سن25، مقيم بالهرم، مطلوب ضبطه فى قضية ضرب.

وأشار إلى أن المتهم الأول اعترف بارتكاب الواقعة وقرر أنه تقابل منذ عدة أيام مع شخصين وفتاة وطلبوا منه شراء بعض الأحجار من الهرم، فقام بإصطحابهم إلى منطقة الهرم الثالث وباع لهم بعض الأحجار المتواجدة حول الهرم مقابل مبلغ مالى قدره 250 جنيه وأن الفيديو المتداول على مواقع الإنترنت خاص به، وضُبط بحوزته مبلغ مالى قدره 1055 جنيه.

وقال إن المتهمين الثانى والثالث إعترفا بإرتكاب الواقعة وقررا أنهما منذ عدة أيام تقابلا مع شخصين وفتاتين بشارع الهرم وإتفقوا فيما بينهم على شراء بعض الأحجار من الهرم. ونظراً لغلق المنطقة فى ذلك الوقت طلبا منهم الحضور فى صباح اليوم التالى لإتمام عملية البيع وأن الفيديو المتداول عبر مواقع الإنترنت يخصهما.

وأكد المصدر الأمني أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

وكانت مغامرة صحافية قام بها موقع إلكتروني مصري وثق عملية بيع أحجار الأهرامات أثارت جدلاً كبيراً ويظهر مقطع فيديو بثه الموقع عمليات بيع وشراء لقطع أحجار من الهرم وبأسعار تتراوح ما بين 300 و900 يورو كتذكار أثري وكهدايا للسائحين.

ويوضح الفيديو كذلك من خلال اعترافات الشباب أنهم يقومون بهذا العمل دون رقابة أو اعتراض من أي جهة مصرية، بل إن أحدهم قال لمحرر الموقع ليطمئنه ويزيل هواجسه من خشية القبض عليه متلبساً بشراء قطع أثرية "ستخرج من هنا دون أن يراقبك أو يعترضك أحد".