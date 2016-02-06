مصر.. مقتل وإصابة 23 إرهابياً بعملية للجيش في سيناء

لقي 10 إرهابيين مصرعهم، وأصيب 13 آخرون في عملية للجيش المصري بسيناء.

وقال العميد محمد سمير، المتحدث العسكري، إنه فى إطار استكمال أعمال المداهمات بشمال سيناء قامت قوات الجيش بتنفيذ أعمال المداهمات للقضاء على البؤر الإرهابية بمدن العريش والشيخ زويد ورفح، مدعومة بغطاء جوي من الهليكوبتر. وأسفرت النتائج عن مقتل 10 إرهابيين أثناء تبادل إطلاق النيران مع القوات، وإصابة 13 آخرين من تلك العناصر الإرهابية، والقبض على 6 من المشتبه بهم في تنفيذ أعمال عدائية ضد كمائن القوات المسلحة والشرطة.

وأضاف أن إحدى الدوريات التابعة لقوات حرس الحدود تمكنت من اكتشاف نفق خرسانى جنوب منفذ رفح الدولي بارتفاع متر ونصف وعرض متر ونصف وبعمق 12 مترا تحت سطح الأرض مجهز بحوائط خرسانية من جميع الأجناب وكابلات كهرباء وكابلات اتصالات، ويستخدم في أعمال التهريب للأفراد والأسلحة والذخائر على الحدود مع قطاع غزة.