مصر.. إنقاذ 21 طالبا وأستاذا جامعيا فقدوا في الصحراء

تمكنت السلطات المصرية من إنقاذ 21 طالبا وأستاذا جامعيا فقدوا في صحراء بني سويف جنوب مصر خلال رحلة علمية.

وذكر مصدر أمني مسؤول اليوم الأحد أن الطلاب ومعهم عدد من الأساتذة بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم بجامعة بني سويف ضلوا طريقهم في الصحراء خلال رحلة علمية في كهف أثري يدعى كهف سنور، كما فقدوا الاتصال بكافة الأجهزة المسؤولة والمعنية، فيما سارعت قوة من الجيش والشرطة ومعهم عارفو الأثر لإنقاذهم.

وتبين أن المنطقة التي فقد فيها الطلاب تبعد 60 كيلومترا عن الطريق الصحراوى الشرقى الجديد بمدينة بني سويف، وأنهم مكثوا في حافلة كانت تقلهم لحين إنقاذهم.

وقال المصدر الأمني إن القوات تمكنت من التوصل إليهم بعد رحلة شاقة وقامت بإجراء الإسعافات الأولية لهم.