مصر.. محكمة عسكرية تحيل أوراق 8 متهمين للمفتي

قررت محكمة مصرية، اليوم الأحد، إحالة أوراق 8 متهمين، للمفتي لأخذه رأيه الشرعي في إعدامهم، والحكم على باقي المتهمين البالغ عددهم 20 متهماً بجلسة 13 مارس المقبل، وذلك في القضية المعروفة إعلامياً بـ"لجان العمليات المتقدمة".

وقال مصدر قانوني إن محكمة الجنايات العسكرية والمنعقدة بالحي العاشر بمدينة نصر (شرق العاصمة) قررت إحالة أوراق 8 متهمين للمفتي لأخذه الرأي الشرعي بإعدامهم، وذلك من إجمالي 28 متهماً من بينهم 15 محبوسا والباقي هاربون، والحكم بجلسة 13 مارس المقبل في حق المتهمين الآخرين.

وأشار المصدر نفسه إلى أن رأي المفتي استشاري وليس إلزاميا للمحكمة، لافتاً إلى أن المتهمين الثمانية المحالين للمفتي هم: أحمد عبدالباسط، وعبدالله نور الدين (غيابياً)، وحضورياً كل من: أحمد أمين الغزالي، وعبدالبصير عبدالرؤوف، ومحمد فوزي عبدالجواد، ورضا معتمد فهمي، وأحمد مصطفى أحمد محمد، ومحمود الشريف.

وكانت وزارة الداخلية بثت فيديو في 11 يوليو الماضي، تقول فيه إنها "وجّهت ضربة استباقية قاسمة ﻷحد أخطر الخلايا الإرهابية التي تستهدف النيل من مقدرات البلاد، وتهديد الاقتصاد والأمن القومي واستهداف الشخصيات الهامة بالدولة، وإلقاء القبض على أخطر خلية إرهابية تهدد الأمن القومي".

وذكرت أجهزة الأمن أن "المتهمين في الخلية خططوا لاستهداف مسؤولين في الدولة من بينهم شخصيات عسكرية، وإجراء عمليات تخريب لمحولات كهرباء واتصالات بتعليمات من جماعة الإخوان".