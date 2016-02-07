وزير الصحة المصري: بعوضة فيروس زيكا دخلت البلاد

أعلن الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة المصري أن البعوضة الناقلة لفيروس "زيكا" دخلت مصر وتنتشر على نحو محدود في محافظتي المنيا وأسيوط.

وقال إن الوزارة تشن حملة لمواجهة الفيروس ومحاصرته حتى يتم القضاء عليه نهائياً من خلال الطب الوقائي، مضيفا أن الفيروس منتشر في العالم، وتحديدا أميركا اللاتينية منذ الأربعينيات .

ومن جانبه، كشف الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة لـ العربية.نت" أن البعوضة الناقلة للفيروس تسبب أيضا حمى الضنك، وهي عدوى فيروسية تنتقل إلى الإنسان عن طريق لدغة أنثى من بعوض "الزاعجة" مصابة بالعدوى.

وأفاد أن الوزارة لاحظت إصابة بعض الحالات بحمى الضنك في محافظتي المنيا وأسيوط واتخذت إجراءات فورية لعلاجها ومحاصرة البعوضة الناقلة لها، موضحا أن البعوضة المذكورة تنقل فيروس زيكا بالفعل، ولكن السلطات استعدت لها جيدا وتحاصرها بشكل تام لمنع انتشارها .

وكان مرض غامض قد حصد أرواح 21 مصرياً وأصاب العشرات في عدة قرى بمحافظة أسيوط جنوب البلاد أكتوبر الماضي.

وذكر الأهالي في محافظة أسيوط أن أعراض المرض الغامض تمثلت في ارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة وقيء وصداع شديد، وقام بعض الأطباء بتشخيص الحالة على أنها ميكروب في المعدة، فيما ذهب آخرون إلى أنها أعراض تلوث في مياه الشرب.

وكشفت بعض التحاليل الطبية التي تم إجراؤها للأهالي إصابة بعضهم بحمى التيفوئيد، لكن الحقيقة ظهرت أخيرا وتبين أنها حمى الضنك الناتجة عن انتشار بعوض "الزاعجة" المسبب لفيروس زيكا.