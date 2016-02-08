استقالة المستشار سري صيام من مجلس النواب المصري

أعلن المستشار سرى صيام، عضو مجلس النواب المعين من جانب رئيس الجمهورية، استقالته من المجلس، مشيرا إلى أنه تقدم باستقالته، أمس الأحد، إلى مكتب الأمين العام لمجلس النواب، وتسلمها مدير مكتبه، مؤكدا أنه قرار حاسم ونهائي.

وكانت صحف محلية نشرت نقلا عن مصادر مطلعة بالأمانة العامة لمجلس النواب، أن المستشار سري صيام، النائب المعين بالبرلمان، قد تقدم باستقالته إلى مكتب الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، مؤكدين أن الخطوة مفاجئة ولها عدة تراكمات بدأت منذ الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب وحتى آخر الجلسات.

وبلغت هذه التراكمات ذروتها في عدم اختيار صيام ضمن تشكيل اللجنة البرلمانية الخاصة بوضع إعداد لائحة داخلية ضمن فئة المتخصصين والفقهاء.