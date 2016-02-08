تنسيق عسكري بين مصر والإمارات

التقى وزير الدفاع المصري الفريق صدقي صبحي بالفريق الركن حمد محمد ثان الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً.

وتناول اللقاء عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء علاقات الشراكة والتعاون بين البلدين في العديد من المجالات، لاسيما في المجال العسكري ومكافحة الإرهاب والحفاظ على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

وأكد وزير الدفاع المصري على أهمية تعزيز مجالات التعاون ودعم ركائز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة، التي تهدد شعوب المنطقة، مؤكداً على قوة ومتانة العلاقات الاستراتيجية المصرية - الإماراتية.

ومن جانبه، نقل الفريق الرميثي تحية وتقدير الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات واعتزازه والشعب الإماراتي للدور الذي تقوم به القوات المسلحة المصرية في إرساء دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وكان الفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، قد استقبل نظيره الإماراتى، وتباحث الجانبان حول الجهود المشتركة تجاه مختلف الموضوعات المرتبطة بعلاقات الشراكة الاستراتيجية والعمل المشترك التي تجمع البلدين الشقيقين، وكذلك التنسيق المستمر لمواجهة المخاطر والتهديدات المختلفة التي تواجه المنطقة.